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Ankara'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da ana yolda seyreden EGO otobüsü hafif ticari araca çarptı. Kazada hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan durumları ağır olan 2 kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

12 Mart 2019 Salı 08:52

Kaza, saat 17.00 sularında Ankara’nın Etimesgut ilçesi Ahi Mesud Bulvarı 1649. Cadde’de meydana geldi. Ahi Mesud Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait EGO otobüsü, önüne kontrolsüz şekilde çıkan ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sitenin içerisine girdi

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir sitenin demir korkuluklarını yerinden sökerek sitenin içerisine girdi.

Meydana gelen kazada 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Durumları ağır olan 2 kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı kameralara da yansıdı. 

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. 

 

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 08:52
  1. Ankara
  2. kaza
  3. ego otobüsü

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