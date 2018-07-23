Ankara Gazi Üniversitesi taban puanları 2018 Gazi Üniversitesi 2 yıllık taban puanları

Gazi Üniversitesi 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları haberimizde. Gazi üniversiteleri taban puanları 2018 ÖSYM Gazi Üniversitesi 2 yıllık taban puanları

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:48

Gazi Üniversitesi 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları haberimizde. Gazi üniversiteleri taban puanları 2018

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday YSK sınavı için 31 Haziran'da TYT, 1 Temmuz'da da AYT'ye girdi. ÖSYM'nin YSK sınav takvimine göre, ÖSYM 2018 YSK sınav sonuçları 31 Temmuz'da ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar bir yandan da üniversitelerin taban puanlarını araştırır oldu. Peki Gazi Üniversitesi taban puanları 2018, Ankara Gazi Üniversitesi 2 yıllık taban puanları

 

 

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