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Ankara Emniyeti'nin yeni binası pazartesi hizmete giriyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında uçak ve helikopterden atılan bombalarla hasar gören Ankara Emniyet Müdürlüğünün yerine yapılan yeni hizmet binası, 15 Temmuz'da açılacak

12 Temmuz 2019 Cuma 15:50
Ankara Emniyeti'nin yeni binası pazartesi hizmete giriyor

ANKARA (AA) - AYKUT KARADAĞ - FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine kalkıştığı gece 01.01'de uçak ve helikopterden atılan bombalarla hasar gören Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binası yeni hizmet binası 15 Temmuz'da açılacak.

FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'nın üzerinden geçen üç yılda Ankara Emniyet Müdürlüğü yaralarını sardı.

Darbe girişimi gecesinde uçak ve helikopterden saat 01.01'de açılan ateş ile atılan bomba sonucu hasar gören 10 katlı hizmet binası yıkıldı. İhaleyi kazanan firma tarafından 2017'de inşasına başlanan bina, iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı.

10 kat yerine 7 kat olarak inşa edilen ve eski binaya oranla daha geniş kullanım alanına sahip binada, ferah çalışma ofisleri ve nezarethanelerin yanı sıra yemekhane ile sosyal alanlar da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz pazartesi açılışı yapılması planlanan binanın çevre düzenlemesinin devam ettiği ve iç dekorasyonunun da kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.

- Emniyetin "gazi" binası yarım asır hizmet verdi

Darbe girişimi sırasında ağır hasar gören Ankara Emniyet Müdürlüğünün10 katlı binasının inşaatına 1956 yılında başlanmıştı.

Hastane olarak kullanılması planlanan bina, 1965 yılında tamamlanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü hizmetine verilmişti.

Bina, 1965'ten, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'ya kadar 51 yıl süreyle Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak kulanılmıştı.

Yeni binanın inşa sürecinde, Ankara Emniyetine tahsis edilen farklı binalarda vatandaşlara hizmet verilmeye devam edilmişti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:50
  1. "Gazi" emniyet yaralarını sardı
  2. 15 Temmuz
  3. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  4. FETÖ

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