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Ankara Emniyeti’nden ’sözlük operasyonu’

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini polis olarak tanıtan, İngilizce başta olmak üzere Arapça, Kürtçe, Urduca gibi dilleri bilen, bilmediği diller için de yanında sözlük taşıyan sahte polisi ’sözlük operasyonu’yla yakaladı.

09 Temmuz 2019 Salı 20:17
Ankara Emniyeti’nden ’sözlük operasyonu’

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini polis olarak tanıtan, İngilizce başta olmak üzere Arapça, Kürtçe, Urduca gibi dilleri bilen, bilmediği diller için de yanında sözlük taşıyan sahte polisi ’sözlük operasyonu’yla yakaladı.


Özellikle yabancı uyruklu kişileri hedef alan ve polis olduğu yalanını söyleyerek dolandıran Ali T. isimli zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinden kaçamadı. Kendisini polis olarak tanıtan Ali T. yabancılara sözde pasaport ve oturum izni gibi uygulamalar yaptı. Bununla yetinmeyen zanlı ayakbastı parası ve çıkardığı sözde vizeler için para aldı.


Ali T. tıpkı bir istihbarat elemanı gibi çalışırken, İngilizce başta olmak üzere Arapça, Kürtçe, Urduca gibi dilleri de biliyordu. Bilmediği diller için de yanında sözlük taşıyordu.



Zanlının tuzağına düşmeyen kalmadı


Afgan, Kırgız, Hint, Malay, Bulgar ve Pakistanlı kişiler Ali T.’nin tuzağının kurbanları oldu. Birçok suç kaydı da bulunan ve 1 ay içinde 4 ayrı şahsı dolandıran Ali T.’nin yapılan araştırmada, Jandarma Özel Harekat personeli iken kaçakçılık suçundan ihraç edildiği bilgisine ulaşıldı.


Öte yandan, zanlının yakalanmamak için geceleri otobüs seyahatleri yaptığı ve otellerde kalmadığı anlaşıldı. Zanlı, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 20:17
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