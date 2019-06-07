0553 313 94 23

Ankara Emniyeti’nden cinsel istismar açıklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesindeki bir markette kız çocuğuna yönelik cinsel istismar vakası zanlısının yakalandığını bildirdi.

07 Haziran 2019 Cuma 16:17
Ankara Emniyeti’nden cinsel istismar açıklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesindeki bir markette kız çocuğuna yönelik cinsel istismar vakası zanlısının yakalandığını bildirdi.


Başkentin Çankaya ilçesinde bir markette kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, zanlıyı yakaladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığıaçıklamasında, "7 Haziran 2019 tarihinde Çankaya ilçesinde bir markette kız çocuğunun cinsel istismara uğradığına ilişkin Müdürlüğümüze yapılan ihbar ile bazı sosyal medya ve basın-yayın organlarındaki paylaşımlar üzerine; Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince şüpheli P.P. isimli şahıs yakalanmış olup, konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 16:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATAK helikopterleri Pençe Harekatı’nda hainlere göz açtırmıyor
    1. ATAK helikopterleri Pençe Harekatı’nda..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
    3. Afrika için korkutucu açıklama: Her..
    4. Yardım için 7 bin kilometre yol gitti
    5. Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı
    6. Kastamonu'da otomobil devrildi.....
    7. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 2..
    8. 3. kattan düşen genç hastanelik oldu
    9. Hakkari polisi çocuklara ‘sürücü..
    10. Trump'tan Putin'e beyaz bayrak: Hala..
    11. Hakkari’deki dağlara 7 günlük tırmanış
    12. Küresel Sağlık Günü Kuşadası’nda..
    13. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    14. Eroğlu, Bolvadin’de bayramlaşma..
    15. Paraşütün nemini alan gence, turistten..
    16. Muğla’da orman yangını
    17. Fransa Milli Takımı Türkiye'ye ayak..
    18. Paris’te bisiklet ve elektrikli..
    19. Türkeli’de ekmeğe zam
    20. GÜNCELLEME - Adana'daki gazeteciye..
    21. 9 Çocuk babasından 6 gündür haber..
    22. Erciyes'te dağ bisikleti heyecanı
    23. Fransa Açık’ta Nadal, Federer’i..
    24. Eşyaları küle çeviren yangında..
    25. Nadal, Federer'i 3 sette geçti
    26. Ankara’da hayatını kaybeden asker..
    27. Kavgada vurulan polis törenle son..
    28. Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi
    29. Galatasaray diretince UEFA değiştirmek..
    30. A Milli Erkek Voleybol Takımı,..
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz