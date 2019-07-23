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Ankara Emniyetinden "Avcı Kızlara" operasyon

Başkentte, sosyal medya üzerinden kadınları kullanarak tanıştıkları kişileri tuzağa düşüren ve anlaşmalı oldukları eğlence yerlerinde gasp eden suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

23 Temmuz 2019 Salı 13:37
Ankara Emniyetinden "Avcı Kızlara" operasyon

Başkentte, sosyal medya üzerinden kadınları kullanarak tanıştıkları kişileri tuzağa düşüren ve anlaşmalı oldukları eğlence yerlerinde gasp eden suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 10 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 125 şüpheli gözaltı alındı.


Başkentte, sosyal medya üzerinden sözleştikleri kadınları kullanarak irtibat kurdukları kişileri anlaşmalı oldukları eğlence yerlerinde zorla gasp ettikleri belirlenen suç örgütlerine yönelik şikayetlerin artması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinden kurulan özel ekip, 6 aylık çalışmanın ardından benzer yöntemlerle çok sayıda vatandaşı gasp ettikleri belirlenen gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Asayişten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Esertürk’ün koordinesinde çeşitli birimlerden 200 polisin katılımı ile eş zamanlı olarak 10 adrese düzenlenen operasyonda 125 zanlı gözaltı alındı.


Şüphelilerden 5’i Antalya, Şanlıurfa ve Kars’ta düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınarak Ankara’ya getirildi.



"Önce davet, sonra gasp"


Şüphelilerin "Avcı kız" adını verdikleri kadınları kullanarak, mağdurları sosyal medya üzerinden buluşma ve zaman geçirme vaadi ile çeşitli adreslere davet edip, mağdurların bilgisi olmadan, kullanılan kadınlar aracılığı ile kendilerine ait ya da anlaşmalı oldukları eğlence merkezlerine getirerek gelen yüksek rakamlı hesaba itiraz eden kişileri silah tehdidi ve darp yolu ile gasp ettikleri öğrenildi.


Şüphelilerin, üzerlerinde nakit para bulunmayan mağdurların kredi kartlarından zorla tahsilat yaptıkları, suç örgütü üyelerinin eşliğinde bankamatiklerden zorla çektirdikleri paralara el koydukları belirlendi.


Öte yandan, örgüt üyelerinin hesabı ödeyemeyen bir mağduru zorla yanlarına alarak evinde bulunan kasayı açtırdıkları, burada bulunan para ve ziynet eşyalarına el koydukları da tespit edildi.


Soruşturmanın yürüten savcı İrfan Nuri Akdeniz de operasyon düzenlenen adreslere gelerek yetkililerinden bilgi aldı.



"Çok sayıda silah ele geçirildi"


Operasyon düzenlenen adreslerde, kelepçelenerek gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve iş yerlerinde bulunan çok sayıda silah, kesici ve delici alet ile pos makinelerine el konuldu.


Ayrıca, gözaltına alınan zanlılar arasında bulunan Murat K.’nin benzer suçlardan 27 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:37
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