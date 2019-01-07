Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz 2018'i değerlendirdi

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara'nın 2018 yılında da "güvenli şehir" imajını koruduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızla el ele verip Ankara'yı güvenli bir şehir yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Yılmaz, polis ve adliye muhabirleriyle emniyet binasında bir araya geldi.

İl genelinde özellikle mala ve cana karşı işlenen suçların azaldığını belirten Yılmaz, cinayet, gasp, kapkaç, hırsızlık ve fuhuş gibi suçların da önceki yıllara oranla azaldığını bildirdi.

Yaklaşık 1 milyon 470 bin hanenin bulunduğu şehirde evden hırsızlık oranlarının günde 40-50'lerden 10'a kadar düştüğünü ifade eden Yılmaz, hedeflerinin bu rakamı sıfıra indirmek olduğunu vurguladı.

Özellikle bekçilerin sokaklardaki varlığının suçla mücadelede önemli katkı sağladığına işaret eden Yılmaz, vatandaşların güvenlik güçlerini sokaklarda aktif şekilde görmekten mutluluk duyduğunu, kendilerine bu şekilde geri dönüşler olduğunu söyledi.

"Vatandaşlarımızla el ele verip Ankara'yı güvenli bir şehir yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diyen Yılmaz, başta uyuşturucuyla mücadele olmak üzere birçok konudaki çalışmalarının sürdüğüne değindi.

Uyuşturucu satıcılarına çok önemli darbeler indirdiklerini ve operasyonlarda ele geçirilen miktarların çok önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, sadece satıcılara değil, kullanıcılara yönelik de caydırıcı politikalar geliştirdiklerini, bu konuda aileler, vatandaşlar ve medya kuruluşlarına da önemli görevler düştüğüne dikkati çekti.

Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadelenin de tüm hızıyla sürdüğü bilgisini veren Yılmaz, önemli operasyonların detaylarının zaman zaman ilgili makamlarca basın kuruluşlarıyla paylaşıldığını, örgütün gerçek yüzünün görülmesi ve mücadelenin devamı için bunun büyük önem arz ettiğini sözlerine ekledi.