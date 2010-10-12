Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir serbest bırakıldı
Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir serbest bırakıldı - Kayseri’de gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında ‘ihaleye fesat karıştırdığı’ iddiasıyla tutuklanan Ankara eski Emniyet Müdürü Orhan Özdemir serbest bırakıldı12 Ekim 2010 Salı 09:00
Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir serbest bırakıldı - Kayseri’de gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında ‘ihaleye fesat karıştırdığı’ iddiasıyla tutuklanan Ankara eski Emniyet Müdürü Orhan Özdemir serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, Özdemir, tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesi’nden dün serbest bırakıldı.
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