ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkede terör örgütleri, PKK, PYD, DEAŞ ve 15 Temmuz'da hain darbe planını gerçekleştirmeyen FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütleri, bu milletimize namus ve şeref sözümüzdür ki diz çöktürülecek ve tasfiye edilecektir" dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binasının Açılış Töreni'nde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile Gölbaşı ilçesindeki Havacılık Daire Başkanlığı binalarının anlamının diğer açılışı yapılan yerlerden farklı olduğunu söyledi.

Bu binaların, sadece yıkılanın yerine yapılmış binalar olmadığını belirten Soylu, bu binaların sadece beton ve demirden de ibaret olmadığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Soylu, "Bu binalar, bu ülkeye yıllardır bir şeyleri dikte etmeye alışmış bir zihniyete karşı Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyen bir anlayışa karşı, bugün hala Türkiye'ye neyi alıp neyi alamayacağını söylemeye kalkan, Türkiye'yi eski prangalarına bağlamaya çalışan bir anlayışa karşı 15 Temmuz gecesi liderliğinizle (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) beraber bu milletin verdiği cevabın, milletin kendi geleceğine attığı imzanın alametifarikasıdır." diye konuştu.

O gece helikopterden vatandaşa ateş edenlerin, "Aşağıdakiler de Müslüman'dır." diye düşünmediğini, vatandaşın üzerine tank sürenlerin "Mesai arkadaşlarımızdır, komşularımızdır." demediğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Cenabıhakk'ın ve milletin rızasını değil, talimat aldıkları o hainin rızasını düşündüler. Ancak bu milletin evlatları öyle yapmadı. Ankara Emniyet Müdürlüğünde, Gölbaşı Özel Harekatta, Genelkurmay'ın önünde, şehitler köprüsünde, TÜRKSAT'ta Kızılay'da Kahramankazan'da, TRT'nin önünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde, Özel Kuvvetler Komutanlığında, jandarmada göreve koşanlar, şehit ve gazi olanlar, sadece Allah'ın rızasını ve milletin duasını düşündüler. Onun için Allah bu millete zafer nasip etti ve zatı devletlerinin liderliği ve gayretiyle, bu binaları bir zafer anıtı olarak dikmeyi nasip etti. Hem sizlerden hem o gece meydanlara inip kah şehit kah gazi olan kah tankların üstüne çıkıp ihanete 'dur' diyen, en azından evinin bir köşesinde dua eden bütün vatan evlatlarından Rabbim gani gani razı olsun. Katkılarınızla vücut bulan Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün ve planlandan çok önce Havacılık Dairemizin yeni binaları, ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun."

Bakan Soylu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Bu ülkede terör örgütleri, PKK, PYD, DEAŞ ve 15 Temmuz'da hain darbe planını gerçekleştirmeyen FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütleri, bu milletimize namus ve şeref sözümüzdür ki diz çöktürülecek ve tasviye edilecektir." değerlendirmesini yaptı.

- "Bağımsızlığına kimsenin el uzatamayacağını ispat etti"

Ankara Valisi Vasip Şahin de Türkiye'yi kaosa, iç savaşa sürüklemek üzere 40 yıllık hesaba dayanan ve 15 Temmuz gecesi FETÖ ile uygulanmak istenen hain planın Türk milleti tarafından bozulduğunu dile getirdi.

15 Temmuz'da milli iradeyi, demokrasiyi, hukuk devletini ve Türk halkının sarsılmaz birliğini hedef alan tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine maruz kalındığına dikkati çeken Şahin, "Bu millet o gecede tarihe altın harflerle geçen destansı bir mücadeleyle bağımsızlığına kimsenin el uzatamayacağını dünyaya bir kez daha ispat etti." ifadesini kullandı.

- "Terör örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ise FETÖ'nün 40 yıl boyunca bu asil Türk milletin dini hassasiyetlerine saygılı görünerek kandırdığı vatan evlatlarını özgürce düşünemeyen ve sorgulamadan itaat eden birer mankurt haline getirip devletin en kılcal damarlarına kadar yerleştirdiğini anlattı.

FETÖ'nün, 17-25 yargı darbesiyle ulaşamadığı emellerine ordu içindeki unsurlarını devreye sokarak 15 Temmuz'da ulaşmak istemişse de karşısında Türk milletini bulduğunu belirten Uzunkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"17-25 Aralık sonrasında kendi içerisinde FETÖ ile irtibat ve iltisakı tespit edilenlere karşı kararlı bir mücadele başlatan ve 35 bin civarında değişik kademedeki personelini tasfiye eden emniyet teşkilatı, aynı zamanda devletin tüm kurum ve kuruluşlarına sızıp yuvalanmış 250 bin civarında şüpheli hakkında yürütelen adli soruşturmalarda da çok etkin ve öncü rol üstlenmiştir. Hukukun temel ilkeleri çerçevesinde ve zatı devletlerinizin kararlı ve güçlü iradeleri doğrultusunda başta FETÖ, PKK ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir."

- "Raporum, FETÖ ile mücadelede hukuki dayanak oldu"

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan, 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

2014'de TEM Daire Başkanı olarak atandıktan sonra FETÖ'nün hedeflerini mercek altına alınması talimatını verdiğini aktaran Aslan, TEM Dairesi olarak FETÖ'nün terör örgütü olduğuna dair bir rapor yazarak altına imzasını attığını hatırlattı.

FETÖ raporunun adli makamlara gönderildiğini vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:

"Raporum, FETÖ ile mücadelede hukuki dayanak oldu. Raporumuz ve sonrasında adli mercilerin tesciliyle FETÖ olarak tescillendi. Bu süreçte kurum içi yazışmalarımız FETÖ mensuplarınca basına sızdırılarak korkutmak istediler. Şahsım dahil olmak üzere üst düzey emniyet mensuplarına çeşitli davalar açtılar. Aynı dönemde Türkiye çukur/barikat çatışmalarıyla mücadele ediyordu. Bu dönemde diğer terör örgütü mensuplarıyla FETÖ'cülerin, PKK'ya her türlü istihbarat sağladığına bizzat tanık olduk."