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Ankara-Doha stratejik işbirliği Katar basınında

27 Kasım 2018 Salı 14:21
Ankara-Doha stratejik işbirliği Katar basınında

DOHA (AA) - Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin dün İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşme Katar merkezli gazetelerde geniş yer buldu.

"El-Arab" gazetesi konuyla ilgili haberinde, "kardeş iki ülke liderleri arasındaki iyi ilişkinin toplantıda yaptıkları konuşmalarla iyice kendini belli ettiği" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara-Doha arasındaki ilişkilerin daha da derinleşme ve köklü hale gelmeye aday olduğu ifade edilen haberde, bu iki ülkenin, uluslararası ve bölgesel çerçevede etkili aktörler olma özelliğiyle dikkati çektiği belirtildi.

"Er-Raye" gazetesi ise hazırladığı ilgili haberde, "Katar dünyaya haklı olduğunu ispatladı. Ambargo uygulayan ülkelerin yönelttiği suçlamalar yanlıştı. İleride Türkiye'nin herhangi konuda bir ihtiyacı olursa Katarlılar Türk kardeşleri ve dostlarının yanında duracaktır." denildi.

"El-Vatan" gazetesi ise Katar Emiri Şeyh Temim ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği görüşmenin önemli olduğuna ve bu görüşmenin işbirliği ile stratejik ilişkileri güçlendirdiğine dikkati çekti.

"Güçlü kardeşlik ilişkileri, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı geliştirme konusunda dikkat çekici bir giriş oldu." ifadeleri kullanılan haberde, Erdoğan'ın, Katar'a abluka uygulayan ülkelerin komplolarına ilk karşı çıkanlardan, Katar'ın da 15 Temmuz darbe girişimini ilk kınayan ülkelerden olduğu vurgulandı.

Katar-Türkiye ilişkilerinin "stratejik ortaklık" konusunda örnek olduğunu ve bölge istikrarına hizmet ettiğini belirten "Eş-Şark" gazetesi de iki ülkenin bölgesel ve uluslararası meselelerde önemli ve aktif bir role sahip olduğunu kaydetti.

Ankara-Doha ilişkilerinde en dikkat çekici noktanın, iki ülke halkından bu ilişkiye alınan destek olduğunu belirten gazete, Türkiye ile Katar'ın başta Filistin davası olmak üzere Müslümanlar ile Arapların meselelerine sahip çıktığını vurguladı.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in katılımıyla dün Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşmişti.

Toplantının ardından, iki ülke arasında ulaştırma, kültür, ticaret ve ekonomi gibi birçok alanda, stratejik iş birliği protokolü, Katar ve Türkiye'den ilgili bakanlarca imzalanmıştı.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:21
  1. Katar
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı

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