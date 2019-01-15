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Ankara Cumhuriyet Başsavclığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı personeli 50 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.
15 Ocak 2019 Salı 09:36
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 09:36
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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