Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki Ankara’da gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki Ankara’da gözaltına alındı.28 Mayıs 2019 Salı 22:18
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki Ankara’da gözaltına alındı.
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