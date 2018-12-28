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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Başsavcılık, Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bazı çocuklar ile infaz koruma memurlarının hafif şekilde yaralandığı olaylara ilişkin, "sosyal medyada suç teşkil edecek mahiyette paylaşımlarda" bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu

28 Aralık 2018 Cuma 17:11
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda geçen günlerde tutuklu bazı çocuklar ile infaz koruma memurlarının hafif şekilde yaralandığı olaylara ilişkin, "sosyal medyada suç teşkil edecek mahiyette paylaşımlarda bulunanlar" hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "21 Aralık 2018'de tutuklu çocuklar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle infaz koruma görevlilerinin müdahale ettiği ve müdahale sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memurunun hafif şekilde yaralandığı olaya ilişkin sosyal paylaşım sitelerinde çeşitli hesaplardan içeriği suç teşkil edebilecek mahiyette paylaşımlar yapan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 17:11
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  3. Soruşturma

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