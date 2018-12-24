Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı tespit edilen 14 öğretmenden 11'i gözaltına alındı.

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24 Aralık 2018 Pazartesi 11:05
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:05
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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