Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca toplam 30 FETÖ/PDY silahlı terörörgütü mensubu hakkında örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock kullandıkları gerekçesiyle 02.07.2019 tarihi itibarıyla gözaltı emri verilmiş olup, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müd
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca toplam 30 FETÖ/PDY silahlı terörörgütü mensubu hakkında örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock kullandıkları gerekçesiyle 02.02 Temmuz 2019 Salı 12:13
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca toplam 30 FETÖ/PDY silahlı terörörgütü mensubu hakkında örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock kullandıkları gerekçesiyle 02.07.2019 tarihi itibarıyla gözaltı emri verilmiş olup, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünce şu ana kadar 22 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi.
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