Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü’nün kadın yapılanması KJA’nın Ankara ilindeki faaliyetlerine katılan ve örgütle irtibatları tespit edilen 8kadın şüpheli hakkında 8 Mart tarihinde arama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltı
IHAAW102315-ASA/08-03-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü’nün kadın yapılanması KJA’nın Ankara ilindeki faaliyetlerine katılan ve örgütle irtibatları tespit edilen 8kadın şüpheli hakkında 8 Mart tarihinde arama ve gözaltı kararı verildi.08 Mart 2019 Cuma 10:28
IHAAW102315-ASA/08-03-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü’nün kadın yapılanması KJA’nın Ankara ilindeki faaliyetlerine katılan ve örgütle irtibatları tespit edilen 8kadın şüpheli hakkında 8 Mart tarihinde arama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.08.03.2019 10:23:15TSINNNN
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