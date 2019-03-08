Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü’nün kadın yapılanması KJA’nın Ankara ilindeki faaliyetlerine katılan ve örgütle irtibatları tespit edilen 8kadın şüpheli hakkında 8 Mart tarihinde arama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltı IHAAW102315-ASA/08-03-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü’nün kadın yapılanması KJA’nın Ankara ilindeki faaliyetlerine katılan ve örgütle irtibatları tespit edilen 8kadın şüpheli hakkında 8 Mart tarihinde arama ve gözaltı kararı verildi.

IHAAW102315-ASA/08-03-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü’nün kadın yapılanması KJA’nın Ankara ilindeki faaliyetlerine katılan ve örgütle irtibatları tespit edilen 8kadın şüpheli hakkında 8 Mart tarihinde arama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.08.03.2019 10:23:15TSINNNN

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