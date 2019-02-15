Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü’nün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 30 şüpheli hakkında 15 Şubat tarih IHAAW100542-ASA/15-02-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü’nün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 30 şüpheli hakkında 15 Şubat tarihinde arama ve gözaltı kararı verildi.

IHAAW100542-ASA/15-02-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü’nün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 30 şüpheli hakkında 15 Şubat tarihinde arama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülüyor.15.02.2019 10:05:42TSINNNN

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