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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’nün mahrem üyeleri ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık ara

IHAAW095239-ASA/25-02-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’nün mahrem üyeleri ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 43 üsteğmen, 3 teğmen, 50 astsubay ve Ticaret Bakanlığında aktif görevli 1 mahrem üye olmak üzere toplam 101 şüpheli hakkında 25 Şubat 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:57
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’nün mahrem üyeleri ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık ara

IHAAW095239-ASA/25-02-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’nün mahrem üyeleri ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 43 üsteğmen, 3 teğmen, 50 astsubay ve Ticaret Bakanlığında aktif görevli 1 mahrem üye olmak üzere toplam 101 şüpheli hakkında 25 Şubat 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.Gözaltına alınan asker şüphelilerin 67’sinin muvazzaf asker olup, halen aktif görevde oldukları kaydedildi. Diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.25.02.2019 09:52:39TSINNNN

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:57
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