Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 üst Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 üsteğmen, 18 astsubay olmak üzeretoplam 20 şüpheli hakkında 02.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 üsteğmen, 18 astsubay olmak üzeretoplam 20 şüpheli hakkında 02.04.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 17’si aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı.

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