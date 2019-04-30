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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 üst

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 üsteğmen, 1 teğmen, 13 astsubay olmak üzere 15 asker şüpheliyle KHK ile kapatılan FETÖ okullarında öğretmenlik yapan ve daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhis işlemleri ile FETÖ ile irtibatları tespit edilen 16 öğretmen olmak üzeretoplam 31 şüpheli hakkında 30.

30 Nisan 2019 Salı 10:21
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 üst

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 üsteğmen, 1 teğmen, 13 astsubay olmak üzere 15 asker şüpheliyle KHK ile kapatılan FETÖ okullarında öğretmenlik yapan ve daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhis işlemleri ile FETÖ ile irtibatları tespit edilen 16 öğretmen olmak üzeretoplam 31 şüpheli hakkında 30.04.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 10’u görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 10:21
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