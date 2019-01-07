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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
07 Ocak 2019 Pazartesi 07:33
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 07:33
Ankara
ankesörlü telefon
asker
FETÖ
muvazzaf
operasyon
PDY
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