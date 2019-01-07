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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

07 Ocak 2019 Pazartesi 07:33
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 07:33
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  4. FETÖ
  5. muvazzaf
  6. operasyon
  7. PDY

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