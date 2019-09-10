Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock programı kullandığı tespit edilen 46 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock programı kullandığı tespit edilen 46 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 39 zanlı gözaltına alındı.10 Eylül 2019 Salı 10:38
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock programı kullandığı tespit edilen 46 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 39 zanlı gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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