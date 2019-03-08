Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan toplam 12 şüpheli hakkında Ankar
IHAAW093824-ASA/08-03-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan toplam 12 şüpheli hakkında Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla, Sakarya illerinde 08/03/2019 tarihinde gözaltı kararı verildi.08 Mart 2019 Cuma 09:43
IHAAW093824-ASA/08-03-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan toplam 12 şüpheli hakkında Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla, Sakarya illerinde 08/03/2019 tarihinde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 5 şüpheli gözaltına alındı.08.03.2019 09:38:24TSINNNN
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