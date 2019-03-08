Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan toplam 12 şüpheli hakkında Ankar IHAAW093824-ASA/08-03-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan toplam 12 şüpheli hakkında Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla, Sakarya illerinde 08/03/2019 tarihinde gözaltı kararı verildi.

IHAAW093824-ASA/08-03-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan toplam 12 şüpheli hakkında Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla, Sakarya illerinde 08/03/2019 tarihinde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 5 şüpheli gözaltına alındı.08.03.2019 09:38:24TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.