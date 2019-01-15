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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada ByLock kullanıcısı 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

15 Ocak 2019 Salı 09:46
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada ByLock kullanıcısı 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 09:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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