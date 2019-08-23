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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarında çalışan 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 36 şüpheli yakalandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:18
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarında çalışan 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 36 şüpheli yakalandı.
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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:18
  1. FETÖ

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