Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 yılında yapılan Polis Koleji sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak pol Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 yılında yapılan Polis Koleji sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 41 şüpheli hakkında Ankara dahil 13 ilde 26 Nisan 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 yılında yapılan Polis Koleji sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 41 şüpheli hakkında Ankara dahil 13 ilde 26 Nisan 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ zanlılarının işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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