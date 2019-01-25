Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 Polis Koleji sınavına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 50 kişiden 12'si yakalandı.

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