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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
08 Ocak 2019 Salı 10:39
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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 10:39
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