Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli iletişim programı olan Bylock’u kullandığı tespit edilen 18 öğretmene yönelik Ankara’da yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
IHAAW093221-ASA/19-03-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli iletişim programı olan Bylock’u kullandığı tespit edilen 18 öğretmene yönelik Ankara’da yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.19 Mart 2019 Salı 09:37
IHAAW093221-ASA/19-03-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli iletişim programı olan Bylock’u kullandığı tespit edilen 18 öğretmene yönelik Ankara’da yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.19.03.2019 09:32:21TSINNNN
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