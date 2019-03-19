Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli iletişim programı olan Bylock’u kullandığı tespit edilen 18 öğretmene yönelik Ankara’da yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. IHAAW093221-ASA/19-03-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli iletişim programı olan Bylock’u kullandığı tespit edilen 18 öğretmene yönelik Ankara’da yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

IHAAW093221-ASA/19-03-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli iletişim programı olan Bylock’u kullandığı tespit edilen 18 öğretmene yönelik Ankara’da yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.19.03.2019 09:32:21TSINNNN

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