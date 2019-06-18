Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinde çalışan 8 personel, 4 KHK ile ihraç personel ile 4 özel sağlık çalışanı, Dışişleri Bakanlığı’ndan KHK ile ihraç edilen 2 kişi olmak üzere toplam 18 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 11 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.