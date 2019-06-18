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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinde çalışan 8 personel, 4 KHK ile ihraç personel ile 4 özel sağlık çalışanı, Dışişleri Bakanlığı’ndan KHK ile ihraç edilen 2 kişi olmak üzere toplam 18 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinde çalışan 8 personel, 4 KHK ile ihraç personel ile 4 özel sağlık çalışanı, Dışişleri Bakanlığı’ndan KHK ile ihraç edilen 2 kişi olmak üzere toplam 18 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı çıkarıldı.

18 Haziran 2019 Salı 10:56
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinde çalışan 8 personel, 4 KHK ile ihraç personel ile 4 özel sağlık çalışanı, Dışişleri Bakanlığı’ndan KHK ile ihraç edilen 2 kişi olmak üzere toplam 18 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinde çalışan 8 personel, 4 KHK ile ihraç personel ile 4 özel sağlık çalışanı, Dışişleri Bakanlığı’ndan KHK ile ihraç edilen 2 kişi olmak üzere toplam 18 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 11 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:56
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