Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT’de yayınlanmasıyla ilgili soruşturmakapsamında operasyon düzenledi. Polis savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını FETÖ üyesi oldukları iddi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT’de yayınlanmasıyla ilgili soruşturmakapsamında operasyon düzenledi.18 Temmuz 2019 Perşembe 09:31
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT’de yayınlanmasıyla ilgili soruşturmakapsamında operasyon düzenledi. Polis savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.
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