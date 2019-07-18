Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT’de yayınlanmasıyla ilgili soruşturmakapsamında operasyon düzenledi. Polis savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını FETÖ üyesi oldukları iddi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT’de yayınlanmasıyla ilgili soruşturmakapsamında operasyon düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT’de yayınlanmasıyla ilgili soruşturmakapsamında operasyon düzenledi. Polis savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.

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