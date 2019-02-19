Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. IHAAW094346-ASA/19-02-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

IHAAW094346-ASA/19-02-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.19.02.2019 09:43:46TSINNNN

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