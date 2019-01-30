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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında Kara Havacılık Komutanlığından 48 pilot ve 15 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkardı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:40
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında Kara Havacılık Komutanlığından 48 pilot ve 15 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkardı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 09:40
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