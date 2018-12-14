Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Seçim 2018
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
ASELSAN'a FETÖ operasyonu
Arnavutköy'de yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi
AB 'yeniden müzakereye' kapıları kapattı
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
FETÖ liderine ilanen tebliğ
Bahçeli uyardı! "Yorum yapmayın"
Güne acı haberle başladık! 3 çocuk...
CHP'de 'Akşener' isyanı! Kazan kaldırdılar...
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı!
4'ü albay 219 asker hakkında gözaltı kararı!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Polise gitti: "İnsan eti yemekten bıktım!"
Ödemiş'te kar yağışı
Paniğe kapılan PKK şimdi de onları tehdit ediyor!
AB Liderler Zirvesi başladı
Gol atamadı! Takım arkadaşlarını suçladı
Meclis'te terör tartışması
Fenerbahçe'den tepki çeken paylaşım!
Şenol Güneş: Mağlubiyetin sorumlusu benim
Dicle Barajı etrafında halk sokağa döküldü!
Akhisar Avrupa'ya puanla veda etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında çoğunluğu savunma sanayi şirketlerinde çalışan 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
14 Aralık 2018 Cuma 10:20
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:20
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Bugünkü Akit
Sağlık
Resmen berbat bir haldeyim! Ne dese haklı, burun akıntısı ile başetmek gerçekten zor
Gündem
Uluslararası Bilim ve Mühendislik Olimpiyatı’na Türkiye damgası
Okur Postası
Ne paralel ne meridyen
Okur Postası
Fransa’da içki yasağı!
Siyaset
‘Cumhur’ buluşması
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
İstersen sulhu salah!..
Ahmet Gülümseyen
Kadın voleyboluyla nereye?
Ahmet Varol
Yemen için uzlaşma görüşmeleri
Ali Karahasanoğlu
PKK’yı 40 yıl bitiremedik, bu kafa ile FETÖ’yü de bitiremeyiz
Av. Yaşar Baş
Devletten alacaklı olanlara bir yöntem bulmak lazım
Hüseyin Öztürk
Kendisi olamayanlar başkalarına yama olurlar
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Sadakat tamam da! Liyakat nerede? Türkiye nereye gidiyor..!
Sedat Yılmaz
İşte 5 milyar avroluk kazancın formülü!
Şevki Yılmaz
“Ya Şükran! Ya Hüsran!”
Süleyman Önsay
Mevlana’ya İhanet!
Vehbi Kara
Suriye’de Dördüncü Zafere Doğru
Yavuz Bahadıroğlu
Demir ağlarla anayurdu ördük mü?
Son Eklenen Haberler
Erdoğan, "(Kaşıkçı) Suudi Arabistan..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef bugün..
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan..
Yemen'de kıtlık en çok çocukları..
Turizmde "rekor" yılı
2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
ASELSAN'a FETÖ operasyonu
TCMB'den repo ihalesi
TCMB döviz depo ihalesinde teklif 545..
Başkan Erdoğan konuşuyor
71 yaşında futbola aşık nine
Evladının eziyetlerini gözyaşlarıyla..
Bakan Pekcan: "Açılan 2 peronla..
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:..
Arnavutköy'de yangın! Çok sayıda..
AB, İngiltere'ye sert çıktı: Ne..
Fas'ta sosyal medya sivil toplumun..
"Dijital bağımlılık" fotoğraf..
Trabzonspor'un Beşiktaş maçındaki..
AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
Günün Karikatürü
Günün âyet ve hadisi
Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
YORUM YAZ