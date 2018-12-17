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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 35'i muvazzaf 55 asker ile 9 "sivil mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkardı.
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:56
Günün Özeti
Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 09:56
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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