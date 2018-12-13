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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

13 Aralık 2018 Perşembe 08:58
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 08:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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