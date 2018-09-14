THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Ankara cuma namaz saat kaçta? Cuma ezanı Ankara için kaçta okunacak?

Ankara cuma namazı saatini merak eden Ankaralılar, öğlen ezan vaktinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Muharram ayının 4. günü olan 14 Eylül Cuma gününde camilere dolduracak Müslümanlar uma namaz saatini beklemekte. Peki Ankara'da cuma ezanı kaçta okunacak? Ankara cuma namaz saati kaçta girmekte? Cuma ezanı Ankara için kaçta okunacak? İşte diyanet takvimine göre Ankara 14 Eylül Cuma namaz saati

14 Eylül 2018 Cuma 09:10
Ankara cuma namaz saat kaçta? Cuma ezanı Ankara için kaçta okunacak?

Ankara cuma namazı saatini merak eden Ankaralılar, öğlen ezan vaktinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Muharram ayının 4. günü olan 14 Eylül Cuma gününde camilere dolduracak Müslümanlar uma namaz saatini beklemekte. Peki Ankara'da cuma ezanı kaçta okunacak? Ankara cuma namaz saati kaçta girmekte? Cuma ezanı Ankara için kaçta okunacak? İşte diyanet takvimine göre Ankara 14 Eylül Cuma namaz saati

Hicri yılbaşı olan Muharram ayına girmiş bulunmaktayız. Muharram ayının ilk cuması olan bugün kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip Cuma günü Müslümanlar akın akın camileri dolduruyor. Yüce yaradanımız cuma gününe büyük önem vermekte. Zira Cuma gününe özel Cuma Suresi de bulunmakta. Bundan dolayıdır ki Müslümanlar Cuma namazını kaçırmak istememekte. Peki Ankara Cuma namaz saati kaçta? Ankara 14 Eylül öğlen ezan saatini merak ediyor. Bugün Ankara'da cuma ezanı saat 12.50'de okunacak.

 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 09:10
  1. Ankara cuma namaz saat kaçta?
  2. Cuma ezanı Ankara için kaçta okunacak?
  3. 14 eylül ankara cuma namazı saati
  4. ankara öğlen ezanı kaçta okunacak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerel parayla ticaret ihracatçıya fayda sağlayacak
    1. Yerel parayla ticaret ihracatçıya..
    2. Amerika'da 70 ayrı noktada peş peşe..
    3. Suudi Arabistan'da bir ilk daha
    4. Asker bölgeye sevk edildi! Amerika'da..
    5. Cumhurbaşkanı kararıyla Nizamettin..
    6. Asker bölgeye sevk edildi! ABD'de..
    7. Meteoroloji İstanbulluları uyardı!
    8. Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme öncesi..
    9. Ankara cuma namaz saat kaçta?
    10. Nazik hakkında şok bir gerçek daha!
    11. Yedi Başak, kalpten kalbe iyilik taşıdı
    12. Çuval çuval buldular! Tonlarca… Gece..
    13. İstanbul cuma namazı saati kaçta..
    14. Adnan Oktar soruşturmasında ilk tahliye!
    15. Ankara'da DEAŞ operasyonu: 4 kişi..
    16. Başkentte terör örgütü DEAŞ'e..
    17. Sanayi veTeknoloji Bakanlığı Manisa İl..
    18. İBB’nin sponsor olduğu 'Istanbul Photo..
    19. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çin..
    20. İtiraf gibi açıklama! ABD'yi vurmaya..
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"
    İşine bak ‘TMMOB’
    İşine bak ‘TMMOB’

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem