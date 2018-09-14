Ankara cuma namaz saat kaçta? Cuma ezanı Ankara için kaçta okunacak?

Ankara cuma namazı saatini merak eden Ankaralılar, öğlen ezan vaktinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Muharram ayının 4. günü olan 14 Eylül Cuma gününde camilere dolduracak Müslümanlar uma namaz saatini beklemekte. Peki Ankara'da cuma ezanı kaçta okunacak? Ankara cuma namaz saati kaçta girmekte? Cuma ezanı Ankara için kaçta okunacak? İşte diyanet takvimine göre Ankara 14 Eylül Cuma namaz saati

Hicri yılbaşı olan Muharram ayına girmiş bulunmaktayız. Muharram ayının ilk cuması olan bugün kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip Cuma günü Müslümanlar akın akın camileri dolduruyor. Yüce yaradanımız cuma gününe büyük önem vermekte. Zira Cuma gününe özel Cuma Suresi de bulunmakta. Bundan dolayıdır ki Müslümanlar Cuma namazını kaçırmak istememekte. Peki Ankara Cuma namaz saati kaçta? Ankara 14 Eylül öğlen ezan saatini merak ediyor. Bugün Ankara'da cuma ezanı saat 12.50'de okunacak.