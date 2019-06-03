Ankara Büyükşehirden yoğunluğun yaşandığı noktalarda temizlik seferberliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayram süresince vatandaşlara temiz ve sağlıklı bir ortam sunabilmek için aralıksız çalışıyor.

Başkent’in merkez noktalarının yanı sıra çevre ilçelerde de ev titizliğinde bir bayram temizliği yapan Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Özellikle yoğunluğun olduğu noktalarda çalışmalara ağırlık veren Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, vakumlu süpürme araçları, basınçlı yıkama araçları ve tanker tipi araçlar kullanarak Başkent’i köşe bucak temizliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, arife gününde bayram boyunca yoğunluk yaşanacak olan mezarlıklar ve camilerde temizlik yaptı. Vatandaşların rahat ve hijyenik ortamda ibadetlerini etmeleri için camiler dip bucak temizlenirken, kabir ziyaretlerini de sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam etti. Çalışmaların bayram boyunca süreceği belirtildi.

Hayatın 24 saat boyunca hiç durmadığı Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinde (AŞTİ) de Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyor. Yolcuları uğurlamaya ve karşılamaya gelenlerle birlikte terminaldeki yolcu sayısının da artış gösterdiği AŞTİ’de itinayla temizlik yapan ekipler, ilaçlama da yaparak hijyeni sağlıyor.