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Ankara Büyükşehir’den Polatlı’ya 30 milyon TL destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Mahir Özel, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden 2019 Mart ayı oy birliği ile kabul edilerek geçen önergemiz nedeniyle Polatlı’ya yapılan yaklaşık 30 milyon Türk Lirası katkı, ortak paydamız ve ortak sevdamız Polatlı için yaptığımız en güzel ve ciddi hizmetlerden birisi" dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:12
Ankara Büyükşehir’den Polatlı’ya 30 milyon TL destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Mahir Özel, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden 2019 Mart ayı oy birliği ile kabul edilerek geçen önergemiz nedeniyle Polatlı’ya yapılan yaklaşık 30 milyon Türk Lirası katkı, ortak paydamız ve ortak sevdamız Polatlı için yaptığımız en güzel ve ciddi hizmetlerden birisi" dedi.


Polatlı’ya yapılan en ciddi parasal yardım Ankara Büyükşehir Meclisinden oy birliği ile geçti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Mahir Özel konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden 2019 Mart ayı oy birliği ile kabul edilerek geçen önergemiz nedeniyle Polatlı’ya yapılan yaklaşık 30 milyon Türk Lirası katkı, ortak paydamız ve ortak sevdamız Polatlı için yaptığımız en güzel ve ciddi hizmetlerden birisi. Bu karar şimdiye kadar almış olduğumuz en büyük parasal destek olacaktır. 2014 yılında Polatlı’da göreve geldiğimizde Polatlı Belediyesinin bütçesinin 30 milyon TL olduğu düşünülürse uzun süredir gündeme getirip ısrarla takip ederek Polatlı’ya yapmayı başardığımız bu katkının ne kadar ciddi ve önemli olduğu ortaya çıkar. Biliyoruz ki her birey, her görevli yada sorumlu; yaptıkları hizmetlerle anılır. İyi işler yapan, iyilikleri ile yanlışı olan, yanlışlarıyla toplumun hafızasını nakış edilir. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçirdiğimiz Polatlı’mız için bu çok ciddi kararlar, projeler ve diğer hizmetlerde bulmak, ’halka hizmet, Hakka hizmettir’ şiarından hareketlen yüce yaradan nazarında en yüce mükafatımız olacaktır. Duamızdır, umuyorum vediliyorum ki hizmetlerinde olmakla onur duyduğumuz Polatlı’nın kadir-kıymet bilir güzide insanları; toprağının hadimi olan bizi, kendilerine yapılan güzel hizmetlerle yad edecektir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:12
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