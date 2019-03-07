0553 313 94 23

Ankara Büyükşehirden Kadınlar Günü etkinlikleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü Başkent’in dört bir yanında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak.

07 Mart 2019 Perşembe 10:27
Ankara Büyükşehirden Kadınlar Günü etkinlikleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü Başkent’in dört bir yanında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak.


Her yıl birbirinden güzel ve anlamlı etkinliklerle Başkentli kadınları buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da dopdolu bir programa ev sahipliği yapacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından kentin birçok noktasında düzenlenecek etkinlikler, hafta boyunca devam edecek. Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde Kadın Sığınma Evleri’nde kalan kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı kermesin açılışı ile başlarken, kermesten elde edilecek gelir kadınların bütçesine destek olacak. Büyükşehir Belediyesi sanatsal ve kültürel etkinliklerle kadınların keyifli bir hafta geçirmesini amaçlarken, Başkent Tiyatrosu da “Komşu Köyün Delisi” adlı oyunu kadınlar için sahneleyecek.


8 Mart Cuma günü “Kadın Dostu Kenti Adayı Ankara” ve “Yerel Eşitlik Eylem Planı” kapsamında Başkentli kadınlar, Gençlik Parkı Kadın Danışma Merkezi’nde bir araya gelecek. Her yaştan kadın 10.00-12.00 saatleri arasında merkez önünde seslerini duyurmak için yazacakları mesajları oluşturacakları bir panoda toplayacak. Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda saat 14.30’da başlayacak programda da alanında uzman konuklar, “İslam’da Kadın ve Türkiye’de Kadın Hakları” konulu panele katılacak. Türk ve mülteci kadınların birlikte hazırladığı “Kadınlar Birlikte Güçlü” temalı afişlerin yer alacağı Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda Kent Orkestrası da bir konser verecek. Ebru sanatının yer aldığı sergiye de ev sahipliği yapacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çevre ilçelerden gelmek isteyen kadınların ulaşımını da servislerle ücretsiz karşılayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:27
  1. sanat
  2. kültür
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkentte iki belediye otobüsü çarpıştı: 5 yaralı
    1. Başkentte iki belediye otobüsü..
    2. Bakan Turhan: Akıllı ulaşım,..
    3. Başkan Toltar veda etti
    4. Cammu Keşmir'de bombalı saldırı! Çok..
    5. 12 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara..
    6. D-100 Karayolu sebze bahçesine döndü
    7. İmam, doktor, öğretmen ve psikolog..
    8. Avrupa borsaları
    9. Başkan adayı Tosun’dan Bodrumlu..
    10. GRAFİKLİ - PSG'nin Avrupa'da yüzü..
    11. Satranççı kız kardeşlerin birincilik..
    12. Beşiktaş'tan Mehmet Özdilek bombası!
    13. Adana’da rüzgar ağaçları, direkleri..
    14. Sivas’ta 34 köy yolu ulaşıma kapandı
    15. 4 yaşındaki çocuğun üzerine televizyon..
    16. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç..
    17. Elazığ’da tefeci operasyonu: 12..
    18. Milletvekili Esin Kara, Cumhur..
    19. 2.5 milyon ilave istihdam için iş..
    20. SAÜ’de karma sergi sanatseverlere..
    21. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı..
    22. Adıyaman Belediyespor, 1955 Batman..
    23. Tatvan’da tarım ve hayvancılığın..
    24. Çiftçi’den Regaip Kandili mesajı
    25. Oğlunun öldüğü caddeye bakamıyor,..
    26. Elektrik akımına kapılan bir kişi..
    27. Bodrum Belediye Başkanı gözyaşlarına..
    28. İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su..
    29. Renault ve Dacia’dan mart kampanyası
    30. Ukrayna’da sınırı gizlice geçmek..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak