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Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediyesinden ortak çalışma

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesinin “Sakarya Yaya Bölgesi Yenileme Projesi”ne destek veriyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:39
Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediyesinden ortak çalışma

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesinin “Sakarya Yaya Bölgesi Yenileme Projesi”ne destek veriyor.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinden gelen talepleri geri çevirmeyerek, ihtiyaçlara yönelik planlama çalışmaları yapıyor. Son olarak Çankaya Belediyesinin “Sakarya Yaya Bölgesi Yenileme Projesi” için iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, cadde üzerinde ve bağlı sokaklarda hasır çelikli beton, granit plak taş kaplama ve ağaçlandırma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çankaya Belediyesi ile işbirliği içinde yürütülen yaya bölgesi yenileme ve çevre düzenlemesi çalışmaları hızlandırılırken, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 7/24 çalışma yürütüyor.


Asfalt çalışmaları Çankaya Belediyesince yapılan Kızılay’ın yaya bölgeleri arasında önemli bir yere sahip olan Sakarya Caddesi’nde yaklaşık 3 bin metrekarelik hasır çelikli beton ve granit plak taş kaplama işini Büyükşehir Belediyesi gerçekleştiriyor. Caddeye dikilecek ağaçları temin ederek, çevre düzenlemesi konusunda da Çankaya Belediyesine destek olan Büyükşehir Belediyesi; Selanik Caddesi, Tuna Caddesi, Karanfil Sokak, Konur Sokak ve bölgedeki diğer sokaklarda da kaldırım yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Kent genelinde yeşil alan sayısını artırma çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, trafiğe kapalı yaya bölgesi Sakarya Caddesi’nde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında da ağaçlandırma yaparak, daha yeşil ve nefes alan bir Ankara hedefine ulaşmak için yoğun mesai harcıyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:39
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