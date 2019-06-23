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Ankara Büyükşehir ekipleri sahada

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hafta boyu Ankara’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 7/24 mesai yaptı.

23 Haziran 2019 Pazar 12:35
Ankara Büyükşehir ekipleri sahada

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hafta boyu Ankara’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 7/24 mesai yaptı. Oluşan su taşkınlarına anında müdahale eden Büyükşehir ekipleri, şehrin dört bir yanından gelen ihbarları da dikkate alarak vatandaşın yanında yer aldı.


Vatandaşlara meteorolojik bilgileri anlık olarak AKOM aracılığıyla sosyal medya hesapları üzerinden ileten Ankara Büyükşehir Belediyesi, gelen ihbarlara anında müdahale etti. Sahada nöbet tutan ve teyakkuzda bekletilen Büyükşehir ekipleri, su taşkınları sonrası biriken suyun tahliyesi için de gece gündüz çalıştı. Şehir merkezinde ve çevre ilçelerde meydana gelen tahribatı gidermek için mesai harcayan İtfaiye Daire Başkanlığı, ASKİ Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler, vatandaşın yaralarını sarmak ve destek olmak için yoğun çaba harcadı.



Gölbaşı ve Bala’ya anında müdahale


Ekipler, son olarak Gölbaşı Türksat mevkii ile Bala Abazlı Mahallesi’nde etkili olan yağış sonrası meydana gelen su baskınlarına anında müdahale etti. İş makinelerinin çalışmalarını hızlandırdığı bölgede hasar tespit çalışmaları bir yandan devam ederken, bir yandan da şiddetli yağışta zarar gören yerlerde çevre güvenliğini sağlayan ekipler temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Suların taşındığı kanalların tıkanarak taşkınlara neden olmaması için kanal temizliği de yapan ekipler, taş, kum, moloz ve ağaç dallarını kaldırarak yolları araç trafiğine açıyor.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:35
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