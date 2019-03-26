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Ankara Büyükşehir bünyesinde kreş açılacak

Ankara Büyükşehir Meclisi kreş ve EGO hizmetleri konusunda kararlar aldı.

26 Mart 2019 Salı 11:16
Ankara Büyükşehir bünyesinde kreş açılacak

Ankara Büyükşehir Meclisi kreş ve EGO hizmetleri konusunda kararlar aldı. Büyükşehir, çalışanlarına kreş açarken, İstiklal Savaşı Madalyası taşıyanlara ise EGO’dan ücretsiz yararlanmayı oy birliği ile kabul etti.


Ankara Büyükşehir Meclisi Mart 2019 son oturumunda oy birliğiyle kreş ve EGO komisyon kararlarını kabul etti. Bu sonuçlarla, Büyükşehir bünyesinde kreş açma kararı alırken, İstiklal Savaşı Madalyası taşıyan gazi evlatlarına da EGO’dan ücretsiz faydalanma hizmetini getirdi. Büyükşehir Meclisine bu konuda verdiği önergelerle kreş ve EGO hizmetini gündeme taşıyan Büyükşehir Meclis Üyesi Mahir Özel, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Vatandaşlarımıza naçizane gayretlerle sunmaya vesile olduğu hizmetlerin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Özel, "Bilindiği gibi İstanbul’da belediye başkan adayları kreş konusunda çocuklu ailelere projeler oluşturmaya çalışırken, biz Ankara’da bunu Büyükşehir bünyesinde önerge ile gerçekleştirdik bundan mutluluk duyuyorum. Çalışanlarımızın çocukları için yapacağımız çok işler olmakla beraber öncelikli hedefimizin kreş olması ve bunun meclisten geçmesi pek çok çalışanımızı genç anneyi ve babayı mutlu etti. Bunun memnuniyet haberlerini onlardan alıyoruz. Bu bizi de mutlu kılıyor. Diğer taraftan gazilerimizin EGO’nun otobüs, metro gibi taşıma hizmetlerinden yararlanma konusundaki hassasiyetimizin yanına, halen çok az sayıda kalan İstiklal Madalyası taşıyan şerefli atalarımızın anılarına saygı ve hürmetle, o kutsal madalyayı taşıyanlara bir nebze olsun katkıda bulunmak noktasında böyle bir karar almak da sevindiricidir. Kararın insanlarımıza yararlı olmasını, yeni gelecek meclisimizin ve çalışanların da alacakları kararlarda hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepsine hayırlı hizmetler noktasında başarılar diliyorum" diye belirtti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:16
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