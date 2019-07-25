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Ankara Büyükşehir Belediyesinden “önce yaya uygulaması”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde başlatılan “önce yaya uygulaması”nda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla cadde ve sokaklara “önce yaya” ikonları çiziyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:42
Ankara Büyükşehir Belediyesinden “önce yaya uygulaması”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde başlatılan “önce yaya uygulaması”nda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla cadde ve sokaklara “önce yaya” ikonları çiziyor.


Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Başkent’in cadde ve sokaklarına Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez ikonlar çizilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, örnek teşkil eden uygulama için 7/24 yoğun mesai harcıyor. Ekipler, trafikte yaya önceliğine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan ikonları boyalarla yatay ve dikey olarak zeminlere çiziyor. Özellikle trafik lambası ve sinyalize sistemi olmayan kavşakların yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktalarda başlatılan


ikon uygulaması sayesinde sürücülerin yavaşlaması ve yayalara geçiş önceliği vermesi sağlanıyor. Hayati önem taşıyan ve yaya geçiş güvenliğini artıran uygulamayla yer ve zemin işaretleri ile sürücülerin uyarılması, bu noktalarda yavaşlamaları, hatta durmaları yönünde alışkanlık kazanmaları amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:42
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