Ankara Büyükşehir Belediyesinde "Stratejik Plan" toplantısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 2020-2024 Stratejik Plan Çalışmaları Tanıtım Toplantısı gerçekleşti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Ankara’yı Sen Planla” sloganıyla düzenlediği “2020-2024 Stratejik Plan Çalışmaları Tanıtım Toplantısı”, belediye konferans salonunda gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesinde yerel seçimlerden sonraki 6 ay içinde stratejik planın hazırlanması gerektiği belirtilmektedir. Aynı maddeye göre belediye meclisine sunulacak planın ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve paydaş sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak istişareler çerçevesinde hazırlanması gerekmektedir. Ancak bugün burada toplanmamızın ana sebebinin kanuni zorunluluklar değil, bizim yönetim anlayışımızın önemli bir parçası olduğunun bir kez daha altını çiziyorum. Yerel seçimler öncesinde her katıldığım programda bu yönetim anlayışımızın özellikle üç temel unsuru olduğunu hemşehrilerimizle paylaşmıştım. Bunlar şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir bir yönetimi ortaya koyacağımızdı. Seçimi kazanmamızın ardından bu üç hususu hayata geçirmek için önemli adımlar attık. Bu adımlara ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bu kenti biz birlikte yönetmek istiyoruz”

Geldikleri günden itibaren öncelikle ilk yaptığı işlerden birinin şeffaf ihaleler olduğunu hatırlatan Başkan Yavaş, “Sadece bununla kalmayacak doğrudan teminlerin de bir yazılımla artık hem kamuoyunun denetimine açık, çok daha denetlenebilir ve rekabete dayalı bir şekilde yapılması için çalışmalarımız sürüyor. 100 gün boyunca yapacağımız bu çalışmaları, bütün harcamaları, elde edilen gelirleri ve bu gelirlerin nasıl harcandığını bundan sonra kısa zamanda internet sitemizden görmeye başlayacaksınız. Dolayısıyla eleştirilerinizi bize yöneltebileceksiniz. Ayrıca yapacağımız tüm projeleri, Ankara’nın sağlık turizminden tutun kentin tüm alanlarında yapacağımız faaliyetleri, projeye katılmaları için web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden açıklamak suretiyle geri dönüş alarak sizlerin eleştiri ve önerilerine açık hale getireceğiz. Bu kenti biz birlikte yönetmek istiyoruz. Son olarak ise hesap verebilir olmak. Yaptığımız tüm harcamalar ve faaliyetlerin hepsini sizlerin denetlemeniz için kamuoyunun önüne açık bir şekilde sunacağız. Biz seçimden önce söylediğimiz gibi hesap sormaya değil hesap vermeye talibiz. Bunu aynen uygulayacağız ve Allah nasip ederse bu çalışmalarımızla Ankara halkını yönetime katacağız” dedi.

“Çoğulcu demokrasinin esaslarını işletmemiz gerekmektedir”

İstihdamın arttığı, işsizliğin azaldığı, çağın getirdiği yeniliklere ayak uydurabilen bir kentin kıymetli olduğunu vurgulayan Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Üreticinin, sanayicinin, girişimcinin, köylünün taleplerini karşılayan bir kent özeldir. Bizler, başkentimizi özel ve değerli kılmak için seçimlerden önce ’2050 Ankara vizyonu’nu sıkça dile getirmiştik. Stratejik plan toplantıları ile önümüzdeki beş yılı ele alacağımız bu çalışmayı, aynı zamanda 2050 Ankara vizyonumuzun da ilk ayağı olarak görmekteyim. Bu şehir bize gelecek nesillerimizin emanetidir. Bu bilinçle, geleceğimiz için öncelikli olarak katılımcı ve çoğulcu demokrasinin esaslarını işletmemiz gerekmektedir. Ankara’nın şanlı bir tarihi, kendi değerleri, kendi kültürü vardır. Geriye bir tek, geleceğine dair bir başarı hikayesi yazılması kalmıştır. O başarı hikayesini ise ortak akılla, sizlerle birlikte yazacağımıza olan inancım tamdır. Stratejik zeka ancak ortak akılla, bilimle, katılımcılıkla, liyakatla, sosyal ahlakla hayata geçirilebilir. Geleceğe umutla bakan ve özellikle gençlerimize ışık olacak bu yapıyı hep birlikte tesis etmemiz gerekmektedir. Günümüzde bundan başka bir çare de yoktur. Artık bu kenti aydınlık geleceğe, el ele veren, ülkesini seven, değer üreten ve birlikte yaşamanın kıymetini bilen tüm Ankaralılar ile beraber taşıyacağız. İşte tam da bu sebeplerle stratejik planımız önceki dönemlerden farklı olarak; halkımız ile belediyemiz arasında somut ve doğrudan bir bağ kurmayı, geleceğin Ankara’sını ortak akılla inşa etmeyi, 24 saat yaşayan bir kent oluşturmayı, belediyemizi hemşehrilerimiz için ulaşılabilir ve denetlenebilir hale getirmeyi hedeflemektedir.”

“Bizler için paydaş katılımı plan hazırlık süreci ile kısıtlı kalmayacak”

Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ise, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yeni dönemde stratejik plana bakış açımızı ve hazırlık süreci metadolojisini yeni baştan hazırlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda plan hazırlık süreci bilimsel, katılımcı, ortak aklı önceleyen sonuç odaklı ulaşılabilir ve gerçekçi hedefleri kapsayan niteliklere haiz şekilde yürütülecektir. Bizler için paydaş katılımı plan hazırlık süreci ile kısıtlı kalmayacak devamlı olarak istişare, fikir alışverişi ve kent sakinleriyle paylaşım şeklinde içselleştirilecektir” şeklinde konuştu.

Tanıtım toplantısına Başkan Mansur Yavaş, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş’ın yanı sıra ilçe belediye başkanları ve diğer konuklar katıldı.