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Seçim 2019 Sayfası

Ankara Büyükşehir Belediyesinde sosyal denge tazminatı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim döneminde Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına verdiği sözü tutarak, ‘sosyal denge tazminatı’ konusunda artış yapılması için ilk adımı attı.

19 Nisan 2019 Cuma 15:30
Ankara Büyükşehir Belediyesinde sosyal denge tazminatı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim döneminde Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına verdiği sözü tutarak, ‘sosyal denge tazminatı’ konusunda artış yapılması için ilk adımı attı.


31 Mart yerel seçimleri öncesi taahhüt ettiği gibi sosyal denge tazminatı konusunda ilk adım atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, tazminat ödenmesi ile ilgili yetkili sendikayla sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin başkanlık yazısını Meclis gündemine taşıdı. Tazminat ile ilgili yetkilendirme ve ardından da sosyal denge tazminatında artış yapılması konusunun görüşüldüğü Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Parti ve MHP grubu tazminatın tavan fiyatından ve herkese verilmesi yönünde teklif sundu. Muhalefetin teklifini yasalara aykırı bularak itiraz eden Başkan Yavaş, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:


“Sosyal denge tazminatı ile ilgili Meclise başkanlık yazısı sunduk. Tazminat konusunda herkesin yaptığı işe göre, liyakate ve performansa göre zam esastır. Şimdi muhalefet çıkmış diyor ki; herkese eşit ver, yüzde 100 ver, tavandan ver. Yüzde 100 verilecek demek esasen pazarlık kavramını yok ediyor. Bu durum toplu sözleşme kavramının ruhuna da aykırıdır. Bu ‘emrimizi yerine getireceksiniz’ tavrıdır. Esasen bu durum başkanın takdirindedir. Bu karar sendika başkanı ile yapılacak görüşmeler ve pazarlık sonucunda alınır. Kanunen de böyledir, uygulaması da bugüne kadar bu şekilde yapılmıştır. Yasaya aykırı bir kararın uygulanması ihtimali yoktur. Bu görüşmelerde başkan bir yandan belediyenin mali durumuna bakar bir yandan da liyakati esas alarak karar verir. Ben Ankaralının parasını bankamatik diye tabir edilen, işe gelmeyen, işini aksatan kimseye yediremem.”



“Yetki tecavüzü var”


Muhalefetin bu tavrıyla belediye memurlarının bir ay sosyal denge tazminatını alamayacağının altını çizen Yavaş, Belediye Meclisinde hukuka aykırı girişimlerle meclisin çalışmasını tıkayacak bir muhalefetle karşı karşıya olduklarını söyledi. Yavaş, “Muhalefet benim pazarlık şansımı ve yetkimi elimden almaya çalışıyor. Ne yazık ki Belediye Meclisinde hukuka aykırı girişimlerle meclisin çalışmasını tıkayacak bir muhalefet ile karşı karşıyayız. Burada bir yetki tecavüzü var. Sosyal denge tazminatı konusunda da muhalefetin yine menfi aynı tutumuyla karşı karşıya kaldık. Muhalefetin bu tutumu nedeniyle de belediyedeki memurlarımız en az bir aylık sosyal denge tazminatını yeni karar çıkıncaya kadar almaktan mahrum kaldılar. Kendilerine bu uzlaşmaz tavırlarından vazgeçerek, ortak akılla Ankara’ya ve Ankaralılara hizmet etmeyi tavsiye ediyorum. Hemşehrilerimizin de bizden beklediği budur” şeklinde konuştu.



Sosyal denge tazminatının yıllara göre gösterdiği değişim


Büyükşehir Belediyesi’nde sosyal denge tazminatı uygulaması 2014 yılına kadar hiç verilmezken, bu yıldan sonra da yıl yıl farklılık gösterdiğine dikkat çektiğini belirten Yavaş, bazı yıllarda hiç verilmeyen, bazı yıllarda ise performansa dayalı olarak verilen sosyal denge tazminatının bazı aylarda da farklı oranlarda verildiğinin tespit edildiğini ifade etti. Yavaş’ın yıllara göre değişim gösteren sosyal denge tazminatıyla ilgili aktardığı veriler şöyle:


“1 Ocak 2014 tarihinden 30 Mart 2014 tarihi arasında; sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının, ek gösterge dahil, yüzde 100’ünün ilgili dönemdeki memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak brüt tutar tüm personele eşit ödeme yapıldı.


30 Haziran 2014 tarihinden 31 Aralık 2015 tarihine kadar geçen sürede Genel Sekreter ve Yardımcıları, Genel Müdür ve Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, İç Denetim Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanlarına en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarının yüzde 100’ü verildi. Diğer personele performans kriterleri esas alınarak ortaya çıkan puan durumuna (20-40-60-80-100) göre ödeme yapıldı.


15 Haziran 2017 tarihinden 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçen sürede; Şube Müdürlerine en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil yüzde 100’ü oranında ödenirken, diğer personele en yüksek devlet memuru aylığının, ek gösterge dahil, yüzde 50’si oranında ödendi.


1 Ocak 2018 tarihinden 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar olan sürede ise; Genel Sekreter ve Yardımcıları, Genel Müdür ve Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, İç Denetim Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve Özel Kalem Müdürüne en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarının yüzde 75’i oranında verilirken, diğer personele en yüksek devlet memuru aylığının, ek gösterge dahil, yüzde 50’si oranında ödeme yapıldı.”

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 15:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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