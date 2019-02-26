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Ankara Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentin dört bir tarafında asfalt ve yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

26 Şubat 2019 Salı 12:06
Ankara Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentin dört bir tarafında asfalt ve yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentin dört bir tarafında asfalt ve yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, başkentte kış aylarında hem sürüş güvenliğini sağlamak hem de buzlanmayı önlemek amacıyla özellikle şehrin Kuzey-Güney aksında yer alan noktalarda alttan ısıtmalı asfalt çalışmalarına ağırlık veriyor. Türkiye’de ilk en uzun ısıtmalı yol sisteminin kurulduğu Ankara Protokol Yolu’ndan sonra ikinci kez Hacettepe Üniversitesi Önü Ard Germe Köprüsü’nde bu sistem uygulandı.


İnşaat çalışmaları devam eden Hacettepe Üniversitesi Köprülü Kavşağı Ard Germe Köprüsü’nün yüksek kot ve virajlı yapısı sebebiyle kış aylarında yaşanacak buzlanmayı engellemek için köprünün 310 metrelik ard germe kısmına, iki şeritte 4 adet lastik izi için 10 bin 640 ısıtma sistemi kablosu yerleştirildi.,


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, 320 kilowattlık alttan ısıtmalı asfalt yol sistemlerinin çalışma prensibini şöyle açıklayarak, ’’Söz konusu sistemin yapısında bulunan ısı ve nem sensörleri, buzlanmanın oluşabileceği koşullarda devreye girerek kabloları ısıtıyor. Otomatik olarak devreye giren sistem, bu sayede yolu ısıtarak olası bir buzlanmayı önlüyor, belli bir sıcaklığa erişince de otomatik olarak devreden çıkıyor’’ ifadelerini kullandı.


Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok şehirde çatı yüzeyleri, su olukları, yaya ve araç yolları, rampalar, köprüler, üst geçit, spor sahaları gibi farklı alanlarda kullanılan ve kış aylarında yollarda buzlanmadan kaynaklı gerçekleşebilecek kazaların önlenmesini sağlayan bu sistem, gizli buzlanmanın da önüne geçerek sürücüler için güvenli bir sürüş sağlıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü Hacettepe Üniversitesi Köprülü Kavşağı bağlantı yolları da birer birer tamamlanıyor. İlk etapta Angora Bulvarı ve Eskişehir Yolu güzergahı her iki yönde de trafiğe açılırken, kavşağı Bilkent Şehir Hastanesi ve ODTÜ-Teknokent Kavşağı’na bağlayacak güzergahta ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:06
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