0553 313 94 23

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve sahipliğinde Başkentli büyükler ve çocuklar buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi örnek niteliğindeki sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor.

16 Temmuz 2019 Salı 10:12
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve sahipliğinde Başkentli büyükler ve çocuklar buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi örnek niteliğindeki sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor.


Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü, Seyran bağları Huzurevi sakinleri ile Büyükşehir Belediyesi Çocuk Evlerinde kalan çocukları bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Batıkent Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde kahvaltı etkinliğinde buluşan büyüklerle küçükler, birlikte şarkılar söyleyerek ip atladı ve keyifli bir gün geçirdi.


Huzurevi sakinleri fikir, tecrübe ve hatıralarını çocuklarla paylaşırken çocuklar da düşüncelerini ve hayallerini büyüklerine anlattı.



Sevgi bağları


Çocuklar ve gençler ile yaşlılar arasındaki sevgi bağlarının kuvvetlenmesi, iletişimlerinin artması ve farkındalık kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinliğe, 7’den 70’e her yaş grubundan yoğun katılım oldu.


Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü ile Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Gençlik ve Öğrenci Topluluğunun ortak projesi sayesinde ilk kez bir araya gelen Huzurevi sakinleri ve Büyükşehir Belediyesi Çocuk Evlerinde yaşayan çocuklar farklı bir deneyim yaşadı.



Büyükşehire teşekkür


Sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çeken Seyranbağları Huzurevi sakinlerinden Ümit Yavuz, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek şöyle konuştu:


“Gençlerimize geçmişle ve yakın tarihle ilgili bilgiler verdik. Bu etkinlik sayesinde gençlere deneyimlerimizi aktarma fırsatı bulmuş olduk. Aramızdaki ilişkiler daha çok güçlenmiş olacak. Çok mutlu bir ortam.Özellikle bu zamanlarda böyle birlikteliklerin olması çok anlamlı ve değerli bizim için de. Çocuklarla aramızdaki ilişkiler güçlendi. Bu tür buluşmaların daha sık aralıklarla devam etmesini isteriz.”


Mahalle sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte büyükleri dinlemenin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Seda Kahraman, “Büyüklerimizle zaman geçirmek çok güzeldi, bizi motive etti. Hayatlarını dinlemek bize örnek oluyor” derken, Özcan Yaykın da “Gençlerimize öncelikle çok teşekkür ediyoruz, bizi çok güzel karşıladılar. Kanada’da bir huzurevi ve çocuk bakım evlerinin aynı çatı altında birleşmesine dair bir haber okumuştum. Başka ülkelere örnek olunması açısından etkinlikte olmak beni çok memnun etti. El birliğiyle çocuklarımıza sahip çıkmalıyız” sözleriyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) İETT otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
    1. (Özel) İETT otobüsünün çarptığı yaya..
    2. "Taksicilere ÖTV muafiyeti geri..
    3. Metil alkolden 16 günde 17 kişi öldü
    4. Havadan Fotoğraf Çekim Uçağı göreve..
    5. FuzulEv'den erken teslim kampanyası
    6. 40 kilometrelik yol asfaltında sona..
    7. İran'dan Trump'a "yaptırımlar..
    8. Şanlıurfalı çocuklar “Akıllı Dost:..
    9. Gömük dişler mutlaka tedavi edilmeli
    10. Körfezliler vatan nöbetindeydi
    11. Çocuklar satranç turnuvasında yarışacak
    12. Borsa için yılın ikinci yarısına..
    13. İnci kefali av yasağı dönemi sona erdi
    14. "Kasımpaşa'ya gelerek meydan okumayı..
    15. "Türk sanayisinde dijital dönüşüm..
    16. CHP "yerel yönetim" kampına giriyor
    17. Darbettiği kişinin köpeğini gasbeden..
    18. Tosya halkı 15 Temmuz’u unutmadı
    19. Bülent Ecevit Üniversitesi taban..
    20. Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    21. Kazada, kalp masajıyla hayata tutunan..
    22. Şehit Uzman Onbaşının cenazesi..
    23. TCMB'den repo ihalesi
    24. FETÖ'nün yeni yapılanmasına darbe! 3..
    25. "Bizim yerimiz her zaman Süper Lig'dir"
    26. G7 maliye bakanlarının gündemi..
    27. Başkan Büyükakın, 15 Temmuz Şehidi..
    28. Fenerbahçe Üniversitesi Tanıtım ve..
    29. İsrail hapishanesindeki bir Filistinli..
    30. Sepaş Enerji’den abonelerine uyarı
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler