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Ankara Büyükşehir Belediyesi hız kesmeden çalışıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bağlıca bölgesini Çevre Otoyolu’na bağlayacak yeni bulvarın çalışmalarına başladı.

15 Mart 2019 Cuma 11:35
Ankara Büyükşehir Belediyesi hız kesmeden çalışıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bağlıca bölgesini Çevre Otoyolu’na bağlayacak yeni bulvarın çalışmalarına başladı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafında sürdürdüğü yol, köprü, alt-üst geçit ve asfalt yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kuzey-güney, doğu-batı aksında yeni alternatif yol bağlantılarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Bağlıca bölgesini Çevre Otoyolu’na bağlayacak yeni bir bulvarın çalışmalarına başladı. Başkent trafiğini rahatlatmaya yönelik çalışmalar kapsamında yapımına başlanan ve üç gidiş, üç geliş olmak üzere toplam 6 şeritli yol üzerinde bir alt geçit, 4 bağlantı kolu ve iki de yonca kolu yapılacak. Bağlıca bölgesinde yaşayan vatandaşların şehir dışı yolculuklarına merkez trafiğine girmeden ulaşmalarını sağlayacak bağlantı yolu sayesinde Bağlıca Bulvarı, Çevre Otoyolu ile birleşecek. AŞTİ, Sabancı Bulvarı, 15 Temmuz Şehitler Bulvarı ve Bağlıca Bulvarı’nı birbirine bağlayacak yeni yol ve kavşak çalışması ile ilgili bilgi veren Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, ’’Yapımına başlanan yolun yapılacak bir kavşakla AŞTİ Otobüs Terminali’ne bağlantısı sağlanmış olacak. Böylece otobüs giriş çıkışları için de alternatif bir yol görevi üstlenecek’’ açıklamasında bulundular.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:35
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