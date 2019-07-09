0553 313 94 23

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin toplantısı canlı yayınlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında yapılan toplantısı, sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlandı.

09 Temmuz 2019 Salı 09:58
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin toplantısı canlı yayınlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında yapılan toplantısı, sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlandı.


Temmuz ayı toplantısının açılışında konuşan Başkan Yavaş, meclis üyelerine Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in resmi davetlisi olarak katıldığı 9. Moskova Kentsel Forumu ve Rusya’da gerçekleştirdiği temaslar hakkında detaylı bilgi verdi. Rusya’da dünyadan çok sayıda belediye başkanının konuşmacı olarak katıldığı forumda Ankara’yı tanıttığını ve projelerini anlattığını belirten Başkan Yavaş, izlenimlerini şu sözlerle paylaştı:


“Forumda birinci oturumda ‘Kentsel Sağlık Yaklaşımı’ incelendi. Bütün dünya artık belediyelerde insan sağlığına uygun ulaşım, park yani belediye hizmetlerinin insanların doğumundan ölümüne kadar insanların sağlığını ilgilendirecek şekilde düzenlenmesi hususunu konuşuyor. Herkes ulaşım projeleri, yaya projeleri ve bisiklet yolları projeleri ile yaptığı incelemeleri birbiriyle paylaştı. Ben de forumun birinci gününde ’Küresel Mega Kentler İçin Çözümler’ temalı oturumda konuşma yaptım. ’Yeni Kentsel Gündem, Şehirler Bugün Hangi Değerleri Hedef Alıyor’ oturumunda bir sunum yaparak, Ankara’yı, belediyemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve kentsel projelerini anlattım.”


Sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanan Meclis toplantısında gündem maddeleri, komisyon raporları ve önergeler görüşülürken, Başkan Yavaş belediye şirketlerinin yönetimi konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Şirketlerin yönetiminde ihmalleri olan yöneticileri tespit ederek, hukuki süreci başlattıklarını belirten Başkan Yavaş, “Eğer şirket yöneticileri, şirketin zararına şekilde çalışmalar yapıyorlarsa bunların hakkında sorumluluk davası açılacaktır ve açılmaktadır. Biz de şirketleri zarara uğratanlarla ilgili ihmal veya hatalı hareketleri olanları, yasaya aykırı iş tutanları mahkemeye vermeye devam ediyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Libya'da Hafter'e "savaşçı" desteği için BAE ile Sudan anlaştı iddiası
    1. Libya'da Hafter'e "savaşçı" desteği..
    2. Suriyeli annenin büyük acısı... Nefes..
    3. Çin’de su baskınları nedeniyle 200’ü..
    4. Minik Evrim'den 1 yıldır haber yok
    5. ÖSO’ya yönelik bombalı saldırı: 1 ölü
    6. İngilizler yazdı! Türkiye PKK'nın..
    7. Sıcaktan bunalan yavru kedi aracın..
    8. Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında..
    9. Sınır hattında 5 bin paket kaçak..
    10. Hamilelik sonrası vücut problemlerine..
    11. Avrupa'da ilginç olay! Savaş uçakları..
    12. Asırlık atçılık geleneği nesilden..
    13. Altyapıya yapılan yatırım ilk..
    14. Hedef, Rusya ile yıllık 100 milyar..
    15. Muğla’da çöplük yangını
    16. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava..
    17. Van’da 19 bin 719 paket kaçak sigara..
    18. Hava Kuvvetlerine FETÖ operasyonu!
    19. Akdeniz’de okulların fiziki koşulları..
    20. Aile Sosyal Destek Programı yüzleri..
    21. Beyaz dişler özgüven sağlıyor
    22. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    23. Neden sürekli acıkıyoruz? Açlık..
    24. Jandarma komutanından 15 Temmuz öncesi..
    25. Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü..
    26. Rus itfaiyeciler yangından..
    27. Sivas’ta Türkmenistan Kültür Günleri
    28. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının..
    29. 26 yıl sonra Yunanistan iktidarında!..
    30. Borsa güne yatay başladı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti